السالمونيلا تتسبّب في توقف إنتاج أكبر مصنع شوكولاته في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - توقف الإنتاج في أكبر مصنع شوكولاته في العالم وتحديدًا ببلجيكا بسبب تفشي مرض السالمونيلا، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إذ قالت الشركة أمس إن مصنع باري كاليبو السويسري العملاق في بلدة ويز البلجيكية توقف على الفور عن تصدير المنتجات بعد اكتشاف البكتيريا الخطرة.
وينتج المصنع شوكولاته سائلة على دفعات بالجملة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن إصابة أي مستهلك للشوكولاته بالسالمونيلا الذى من أهم أعراضه الإسهال والحمى.
وحدّدت الشركة الليسيثين، وهو مستحلب يستخدم بشكل روتيني في صنع الشوكولاته، مصدرًا للتلوث، وقال المتحدث كورنيل وارلوب: «تم حظر جميع المنتجات المصنعة منذ الاختبار».
ومن ناحية أخرى لا يزال إنتاج الشوكولاته في Wieze معلقًا حتى إشعار آخر، ولا تزال معظم المنتجات التي تم اكتشاف إنها ملوثة موجودة في الموقع، ولم تبع الشركة المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، لذلك لا يوجد سبب للاعتقاد بأن السلع الملوثة قد وصلت بعد إلى أرفف المتاجر، لكن الشركة اتصلت بجميع عملائها وطلبت منهم عدم شحن أي منتجات صنعوها من الشوكولاته الملوثة المصنوعة منذ 25 يونيو.
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