بريطانية تتفاجأ بولادة طفلها في المرحاض

محمد بن مسعود - الدمام - انتشرت مقاطع فيديوهات على تطبيق«تيك توك» لامرأة بريطانية، بعد أن كشفت أنها لم تكن تعلم بحملها حتى وضعت في المرحاض فجأة، وفقاً لموقع «نيويورك بوست».

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن جيس ديفيس (20 عامًا) استقبلت ابنها فريدي أوليفر، في 11 يونيو، قائلة إنها لم تدرك ما حدث حتى سمعت صرخة المولود الجديد.

وقالت جيس لـ«South West News Service» يوم الأربعاء الماضي: «لقد كانت أكبر صدمة في حياتي، اعتقدت أنني كنت أحلم في البداية، وشعرت فجأة أنني بحاجة لأن أكبر سناً حتى اتعامل مع الأمر الحالى».

وقالت لـ«SWNS»: «كانت دورتي الشهرية دائمًا غير منتظمة، لذا لم ألاحظ ذلك حقًا. أشعر أحيانًا بالغثيان، لكنني بدأت في اتباع وصفة طبية جديدة، لذا قمت بإدخالها في دوائي الجديد».

وشعرت ديفيس برغبة شديدة في الذهاب إلى الحمام والجلوس على المرحاض، ثم أنجبت. وقالت: «لم أعتقد في أي وقت أنني أنجبت، كنت أعرف أنني بحاجة إلى دفع شيء ما، لكنني لم أعرف ما هو، وبعدها عرفت أنه طفلي».