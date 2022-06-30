فيصل بن سلمان يطلع على خدمات المركز الطبي للقوات المسلحة في ساحات المسجد النبوي

جاء ذلك خلال لقاءه، مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة اللواء الطبيب أحمد البريدي، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي د.محمد بن أحمد الخضيري، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي.
وأشاد أمير المنطقة بجهود إدارة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة في تهيئة المركز الطبي المتنقل وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر المؤهلة لخدمة الزوار والمصلين.
وخلال اللقاء، اطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على منظومة الخدمات التي يُقدمها المركز الطبي المتنقل لمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في ساحات المسجد النبوي، والتي دُشّنت خدماته مؤخراً لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة خلال موسم الحج.
من جهته، قدّم اللواء الطبيب أحمد البريدي، شرحاً عن المركز الطبي المتنقل الواقع في الساحات الغربية للمسجد النبوي الشريف، والذي يقدم خدماته للمستفيدين بطاقة استيعابية تصل إلى 20 سرير بمختلف الخدمات والتجهيزات بالإضافة إلى تهيئة 4 نقاط فرز متخصصة لقياس العلامات الحيوية، إلى جانب تخصيص عربتين متنقلة احدهما للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بسعة 8 أسرة واخرى عيادات اولية وتحتوي على 8 أسرة ملاحظة، وبين اللواء البريدي أن المركز المتنقل يقدم خدمات علاج الإجهاد الحراري بسعة 4 اسرة والإنعاش القلبي الرئوي فضلاً عن خدمات المختبر والصيدلية، إلى جانب تفعيل برامج التوعية الصحية من خلال شاشات التثقيف الصحي بلغات متعددة، واضافة خدمة العلاج الطبيعي.
وفي نهاية اللقاء، قدمّ مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، عظيم شكره وامتنانه، لأمير المنطقة وسمو نائبه على دعم مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة للقيام برسالته السامية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله ﷺ وتهيئة الأجواء لهم لأداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والأمن والطمأنينة والسكينة.
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