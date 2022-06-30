أمير المدينة يُدشّن 3 مراكز إسعافية جديدة 

دشّن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خدمات 3 مراكز إسعافية جديدة ممثلة في مركز اسعاف المسجد النبوي الشريف ومركز اسعاف ينبع النخل ومركز اسعاف السويرقية، وذلك بحضور معالي وزيرالصحة فهد الجلال رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث تأتي المراكز الجديدة ضمن خطة هيئة الهلال الأحمر للتوسع ودعم منظومة الخدمات الطبية والاسعافية الطارئة على مستوى المنطقة، جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال بن محمد العويسي، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور العويسي شرحاً عن أعمال الهيئة ومستجداتها في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الإسعافية ومواكبة تطوير منظومة خدمات الهيئة المستقبلية في إطار خططها لتقليل زمن الاستجابة في التعامل مع الحوادث بالإضافة الى استعراض دور هيئة الهلال الأحمر في التوسع ونشر الخدمة الإسعافية بمختلف المحافظات والمناطق.

وعلى صعيد متصل، دشّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة، حملة هيئة الهلال الأحمر "ومن أحياها " والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة، وذلك من خلال تأمين 20 جهاز من أجهزة الإنعاش القلبي لمواجهة حالات توقف القلب، حيث جرى اعتماد تركيب 17 جهاز إنعاش داخل المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى جهاز واحد في كلاً من مسجد قباء ومسجد الميقات ومسجد القبلتين، وتأتي الحملة التوعوية ضمن جهود الهيئة لنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهميتها.

من جهته، قدّم رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسى، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه ومتابعته الدائمة لجهود وأنشطة الهيئة على مستوى المنطقة بالإضافة إلى دعم أعمال الهيئة في موسم الحج لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.