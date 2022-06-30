مدير تعليم القريات يدشن مبادرة كتابك القديم أمل جديد

دشن مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي مبادرة "كتابك القديم أمل جديد" وهي عبارة عن صندوق لحفظ الكتب المدرسية، وكانت المبادرة

من قبل قسم نشاط الطالبات، من تنفيذ المشرفة تغريد العتيق، والتي من أبرز أهدافها رفع وتعزيز السلوكيات الإجابية نحو الكتب المدرسية المستخدمة والمحافظة عليها والاستفادة منها وعدم إهمالها، وذلك بالتعاون مع قسم المستودعات.

من جانبه أوضح مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي بأن المحافظة على الكتب المدرسية بعد الانتهاء من الاختبارات هي ثقافة وغرس للواجب الوطني الذي ينبغي على الكل التعاون من أجل تعزيزها سواء من قبل الأسرة أو المجتمع التعليمي ، بدوره شكر مدير التعليم الدكتور الثبيتي قسم نشاط الطالبات على هذه المبادرة التي جاءت تزامنا مع انتهاء فترة الاختبارات وتمنى أن يحظى الجميع بإجازة سعيدة.