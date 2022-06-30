شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 60 كشافاً من «تعليم جدة» يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك أكثر من 60 كشافاً وقائداً كشفيا من كشافة إدارة تعليم جدة في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل قدومهم بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك ضمن مبادرة مشروع " لبَّيك " التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" التطوعي عوض العتيبي أنه و بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، نايف الزارع، تشارك كشافة تعليم جدة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي " لبَّيك " لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطوع 60 كشافاً وقائداً ومشرفاً كشفياً بتقديم الخدمات التي يحتاجها القادمون من ضيوف الرحمن لإداء مناسك الحج بصالات الحج والعمرة بالمطار بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة" وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلا لبرنامج جودة الحياة، وذلك بدءً من الأول من شهر ذي الحجة وحتى نهاية موسم الحج ".

من جهته قال رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي بن سالم العمري : تتمثل مشاركة كشافة تعليم جدة في استقبال وإرشاد ومساعدة الحجاج القادمين عبر الرحلات الدولية القادمة من مختلف دول العالم وتوجيههم داخل الصالات لنقاط المغادرة والمرافق التي يحتاجها الحاج، ومساعدة كبار السن، وتقديم الوجبات وسقيا الماء وكل ما يحتاجه الحاج حتى مغادرته للمطار والتوجه لمكة المكرمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.