شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «أماكن».. ينقل قصص 28 فناناً وفنانة من جدة إلى الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) مساء اليوم الخميس، النسخة التاسعة لمعرض " 21,39 فنّ جدة " تحت عنوان "أماكن"، بالتعاون مع (ساك) ومجموعة المنصورية.

ويشارك 28 فنانًا عالميًا ومحليًا، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويأتي المعرض متنقلا للمرة الأولى منذ نشأته في مدينة جدة، وذلك بتنسيق من القيّمة الفنّية فينيشيا بورتر.

ويرتكز المعرض على العلاقة التي تربط بين الفن والمكان، كما يضم أرشيفاً فنياً زاخراً يكشف عمق العلاقة التشاركية بين كل فنان ومكانه الخاص من خلال التعبير عن ذلك بأساليب ومواد مختلفة وبلغة قوية.