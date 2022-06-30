شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443هـ لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من كامل أدوار مبنى المطاف وكذلك تهيئة المسارات المخصصة للحجاج والمصلين وجاهزية المصليات، في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.

وأفاد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أن هذه الجهود تأتي لتقديم كل ما يخدم الزوّار والمعتمرين والحجاج ضمن خطة موسم شهر ذي الحجة، التي توافق توجهات ولاة الأمر -حفظهم الله - ولضمان شمولية الخدمات للقاصدين كافة.