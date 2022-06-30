شكرا لقرائتكم خبر مبعوثة أمريكية تصف التحول في المملكة بالمذهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية ديبوراليبستادت التحول في المملكة بأنه مذهل، فيما وصفت مركز «اعتدال» بالمنارة التي تحارب الكراهية والتعصب والتطرف، مؤكدة أن العدو الجديد الذي نواجهه في مكافحتنا للكراهية والتعصب هو تقنية الإنترنت، فهي تقنية رائعة لكنها سلاح ذو حدين، حيث يمكن أن تحدث أضرارا جسيمة.

وكان وفد من الولايات المتحدة، برئاسة السفيرة اطلع على البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. واستمع الوفد الذي استقبله الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان إلى عرض موجز لجهود المركز في التسامح من خلال أنشطته ومبادراته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة، كما اطلع على نتائج أول مؤشر للتسامح من نوعه في المنطقة والذي أنجزه المركز، يظهر من خلال المقاييس العلمية أن المجتمع السعودي متسامح مع مختلف الثقافات والحضارات.

وأكد الأمين على أهمية تفعيل التواصل والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة وفق رؤية 2030.

والتقى الوفد برئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وتنميتها.

واستقبلت السفيرة الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الدكتور منصور الشمري، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف بكل أشكاله وصوره.