جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج 7 آلاف طالبة

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وأوضحت عميدة القبول والتسجيل في الجامعة الدكتورة فرح العسكر أن عدد خريجات درجتي الماجستير والدبلوم العالي بلغ 219 خريجة، فيما بلغ عدد خريجات البكالوريوس 4962 خريجة، و1237 خريجة من الدبلوم، و18 خريجة من معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها، مؤكدة أن حصاد هذا هو ثمرة عطاء متقد وجهد متواصل، عكفت عليه الجامعة من خلال تطوير البرامج والخدمات الأكاديمية؛ لتطوير مهارات الطالبات ليكن قادرات على الإسهام بفاعلية في مسيرة الوطن.واشتملت حفلات التخرج على برامج متنوعة، استفتحت بمسيرة لأعضاء هيئة التدريس، تلتها كلمة لعميدة الكلية، عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا لكلمة الخريجات، واختتم الحفل بمسيرة تكريم الخريجات.
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