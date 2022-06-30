شكرا لقرائتكم خبر منح بحثية لدعم الإنتاج المعرفي المرتبط بـ«يوم التأسيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة أمس عن إطلاقها لمنح بحثية تستهدف الباحثين والمؤرخين تحمل اسم «منح 1139 البحثية ليوم التأسيس» التي ستقدمها الوزارة بشكل سنوي بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، لدعم الأبحاث والدراسات الخاصة بتاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139هـ / 1727م من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتستهدف المنح العلماء والباحثين من جميع الجهات سواء في الجامعات، ومراكز البحوث المتخصصة في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. وكشفت الوزارة عن فتح باب التقديم على المنح ابتداء اليوم، في فترة تقديم تستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، يقدم خلالها الباحث الراغب في المشاركة مقترح بحثه إلى البريد الالكتروني grantsmoc.gov.sa.

وحددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب مراعاتها قبل التقديم على المنح، ومن أهمها؛ أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة ماجستير أو دكتوراه، أو أن يكون لديه رصيد من الأبحاث الرصينة السابقة، وأن يكون البحث معرفيا مكتبيا، حيث إن منح التأسيس للعام الجاري لا تشمل العمل الميداني، إضافة إلى التقيّد بتاريخ التقديم ولن يتم النظر في أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم، وتقديم خلاصة بحثية في 800 كلمة.

وتسويغ اختيار الموضوع والإضافة التي سيتم تقديمها، والمنهجية، وأهم المصادر التي سيتم الاعتماد عليها، وكذلك مدة البحث مع تاريخ البداية والنهاية المتوقع على أن تكون ضمن نطاق زمني لا يتجاوز 9 أشهر.

وتغطي «منح 1139 البحثية ليوم التأسيس» أربع نطاقات، تشمل: أبحاث ودراسات المرحلة الزمنية بين سنة 1139هـ إلى سنة 1233هـ، وأبحاث ودراسات نقديّة عن المصادر التاريخية والوثائق التي تناولت تلك المرحلة، وأبحاث ودراسات حول دور مفهوم يوم التأسيس في تعزيز الهوية الوطنية السعودية، إضافة إلى أبحاث تؤرخ قيام الدولة السعودية الأولى.

نطاق المنحة في سنتها الأولى:







التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة السعودية الأولى.



موضوعات متنوعة من أبرزها الثقافة في عصر السعودية الأولى.



العمران في المدن النجدية، والدرعية قبل التأسيس.



والحياة في عصر الدولة السعودية الأولى الاجتماعية والتعليمية والترفيهية.



الشعر والصيد والحياة البيئية في وادي حنيفة.



جوائز الوزارة:





20 ألف ريال مخصصة للمنحة الواحدة.



بمقدار 10 إلى 12 ألف كلمة.



جائزة إضافية للباحث في حال قبول ورقة بحثه.



منح الباحث جائزة مالية إضافية قدرها 10 آلاف ريال.



أهداف المنح: