منصة «أبدع».. آفاق جديدة لدعم وتمكين الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز دورها الفاعل في بناء مستقبل زاخر بالإبداع والتعبير الثقافي، أطلقت وزارة الثقافة عددا من التراخيص الجديدة في منصة «أبدع» الالكترونية لكافة المبدعين في قطاعاتها.

وتقتح المنصة باب الشراكة مع القطاع الخاص وتقدم الدعم والتمكين للنشاط الثقافي في المملكة، وذلك عن طريق إتاحة خدمة إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين والموهوبين السعوديين والمقيمين؛ لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الثقافية الداعمة والمساهمة في نمو القطاع.

وقالت وزارة الثقافة «إنها تتكامل في منصة أبدع لخلق قطاع ثقافي منظم لكافة الممارسات الثقافية بطريقة سهلة وميسرة، وأنها تعمل على بناء بيئة ثقافية لتكون نقطة مركزية ومرجع ممكن لجميع الممارسين والموهوبين السعوديين والمقيميين».

وتكمن رؤية الوزارة في هذا الإطار في خلق قطاع ثقافي حيوي داعم للممارسين والموهوبين. أما رسالتها فهي تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خدمة النشاط الثقافي السعودي، من خلال توفير التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في مختلف القطاعات الثقافية.

و تقدم منصة «أبدع» خدمات متنوعة تدعم حيوية القطاع الثقافي السعودي، وترفع من كفاءته وجاذبيته الاستثمارية، بما يجعل من الثقافة عاملا مؤثرا في الاقتصاد الوطني، ومجالا حيويا فعالا يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

التراخيص الالكترونية:

هيئة فنون الطهي







رخصة خبير القهوة السعودية



رخصة ساقي الماء



رخصة مأكولات شعبية



خدمة تسجيل وتصنيف المطاعم التراثية



هيئة الموسيقى





رخصة ممارس عزف الموسيقى



رخصة ممارس الإنتاج الموسيقي



رخصة ممارس لإدارة الصوتيات الموسيقية



هيئة التراث





رخصة محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية



رخصة ممارس حرفي



هيئة الأدب والنشر والترجمة