عرض مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة بـ14 لغة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس لقاء إعلاميا لعرض مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة لاستهداف 150 مليون مستفيد بـ14 لغة، بحضور الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأوضح السديس أن الرئاسة العامة تعمل وفق تطلعات القيادة الحكيمة بالاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن باستخدام أحدث الأجهزة والأنظمة التقنية العالمية لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ14 لغة مختلفة.

وبين أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح والوسطية من أرض السلام، كما أنه وضعت الخطط المتكاملة وأحدث التقنيات لنشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب إسهامه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالحرمين الشريفين.

وتعد خطبة يوم عرفة من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، ليس فقط لشعوب الأمة الإسلامية فحسب بل للعالم، كونها تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال، ونجحت الرئاسة العام الماضي للوصول إلى 100 مليون مستفيد في العالم بـ 10 لغات، وكان المستهدف 50 مليونا العام الماضي.

من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي بأن الرئاسة أطلقت خلال حج هذا العام العديد من المبادرات، منها مبادرة بث الخطب المترجمة باللغات التي تهدف إلى إلقاء الخطبة باللغات المتوفرة أثناء إلقاء الخطيب بمنبر المسجد الحرام وإعادة تسجيل الخطب حسب الإلقاء من منبر المسجد الحرام، وعمل مونتاج للملف الصوتي وأرشفته، وكذلك مبادرة إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع من خلال ترجمة اقتباسات من الخطب والدروس ونشرها إعلاميا باللغات المعتمدة وترجمة الكتب والإصدارات الخاصة بالرئاسة العامة، وترجمة الأخبار على موقع الرئاسة وفي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة العامة، وأيضا مبادرة التواصل عن بعد التي تهدف إلى الرد على الاستفسارات والمساعدة في التواصل مع المستفيدين من المسلمين غير الناطقين باللغة العربية، والجهات الأخرى الراغبة في التواصل، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للغات.

لغات الترجمة

الإنجليزية

الفرنسية

الملاوية

الأردية

الفارسية

الروسية

الصينية

البنغالية

التركية

الهوساوية