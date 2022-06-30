شكرا لقرائتكم خبر لحظات روحانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويبتهل ضيوف الرحمن هذه الأيام إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه سبحانه، وقراءة القرآن الكريم، طلبا للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحظات روحانية يعيشها ضيوف الرحمن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة المنورة، وسط ما ينعمون به من راحة واطمئنان، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.ويبتهل ضيوف الرحمن هذه الأيام إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه سبحانه، وقراءة القرآن الكريم، طلبا للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم.

كانت هذه تفاصيل خبر لحظات روحانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.