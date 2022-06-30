وزارة الدفاع تعزز إجراءاتها المعتادة لمنع أي خلل

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وتتولى قيادة منطقة الطائف، مهام الإشراف العام والمباشر على جميع الوحدات التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بتقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام، وتعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج، إضافةً إلى مساندة أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقديم الإسناد الطبي، والإرشاد الديني، إلى جانب إدارة مخيمات وزارة الدفاع لاستضافة الحجاج من منسوبي الوزارة، وحجاج دول التحالف والبعثات العسكرية الموجودة في المملكة وتهيئة الاحتياجات اللازمة لهم طيلة فترة الحج. وتساند القوات البرية بعددٍ من سرايا الشرطة العسكرية من مختلف المناطق العسكرية لدعم وإسناد وزارة الداخلية في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف، إضافة إلى تأمين قوة تدخل سريع، وقوة مساندة في عمليات التطهير الميداني، وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة في المنافذ البرية والمشاعر المقدسة.وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعددٍ من سرايا الأمن والحماية في المطارات، وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة، لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسبا لأي طارئ، إلى جانب توفير الطائرات العمودية للتغطيات الإعلامية والتصوير الجوي.
من جانبها، تقوم القوات البحرية بدعم قوات حرس الحدود والجمارك في المنافذ البحرية بفرق فنية من وحدات كشف وإزالة المتفجرات، وتوفر القوات البحرية مجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ، في حالة هطول الأمطار لمساندة قوات الدفاع المدني في المشاعر المقدسة.
الخدمات الصحية في وزارة الدفاع
- بعثة متكاملة لخدمة الحجاج في المشاعر ومكة والمدينة.
- توفير الكوادر الطبية والصحية، والمستشفيات الثابتة والميدانية.
- توفير مراكز إسعافية ومراكز للإجهاد الحراري.
- الفرق الطبية والإسعافية المتنقلة بطاقة 400 سرير
- طائرات الإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة.
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