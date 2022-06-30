شكرا لقرائتكم خبر جوازات منفذ الربع الخالي تستقبل حجاج سلطنة عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جوازات منفذ الربع الخالي أولى طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين من سلطنة عمان، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وتنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير.

من جهة ثانية تفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، جوازات منفذي الربع الخالي والبطحاء، للوقوف ميدانيا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

واطلع الفريق اليحيى على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

وأكد مدير عام الجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتقديم أفضل الخدمات لهم.