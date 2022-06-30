تجهيز 7 مواقع للكشف على المواشي المحلية والمستوردة

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ولضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تقوم وزارة البيئة بالعمل على متابعة المنتجات الزراعية واللحوم والأسماك والدواجن التي تم توفيرها للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين على مدار العام وكذلك الحفاظ على الصحة العامة.ويضم موسم الحج والعمرة في المملكة أكبر التجمعات البشرية في العالم؛ ومع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد آخر تعمل الجهات الحكومية والخاصة على مبادرات عدة خلال هذا الموسم لزيادة جودة الخدمات التي تحقق الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، تحقيقا لتطلعاتها الطموحة في تعزيز الحضور الوطني والارتقاء بالخدمات، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.
مركز الوطني للأرصاد
- توفير تنبؤات مناخية موثوقة متوسطة وطويلة المدى
- إصدار توقعات مناخية عن حالة الطقس لمكة والمدينة والمشاعر
- إصدار تحذيرات وتنبيهات بدقة عالية للجهات المشاركة
- زيادة التغطية الجغرافية وتركيب محطات رصد أتوماتيكية
المؤسسة العامة لتحلية المياه
- كميات مرصدة للإنتاج بـ 3350000م3/ يوم، لإمداد منطقة مكة المكرمة بالمياه
- نقل المياه المحلاة لمكة المكرمة بنحو 3,800,000 متر مكعب
- بلغت كمية نقل المياه المحلاة للمدينة 1,129,818 متر مكعب
الإدارة العامة للثروة الحيوانية
- فحص عدد يتراوح بين 650 إلى 800 ألف رأس من الماشية
- تمت جدولة وصولها لميناء جدة الإسلامي من عدد من الدول
- حصر عدد المسالخ لتصل إلى 5 وزيادة الطاقة التشغيلية
فرع وزارة البيئة بالمدينة
- الحماية من الأوبئة بفحص المنتجات النباتية والحيوانية
- الحد من تسرب الآفات بأخذ عينات لفحصها في المختبرات
- متابعة الخضار والفواكه في السوق المركزي
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