تجهيز 7 مواقع للكشف على المواشي المحلية والمستوردة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحقيق الأمن الغذائي عمل برنامج التحول الوطني على عدد من المبادرات، مثل مبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، إذ تم الاستعداد لموسم الحج وتجهيز 7 مواقع للكشف على المواشي المحلية والمستوردة المقرر دخولها للهدي والأضاحي.

ولضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تقوم وزارة البيئة بالعمل على متابعة المنتجات الزراعية واللحوم والأسماك والدواجن التي تم توفيرها للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين على مدار العام وكذلك الحفاظ على الصحة العامة.

ويضم موسم الحج والعمرة في المملكة أكبر التجمعات البشرية في العالم؛ ومع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد آخر تعمل الجهات الحكومية والخاصة على مبادرات عدة خلال هذا الموسم لزيادة جودة الخدمات التي تحقق الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، تحقيقا لتطلعاتها الطموحة في تعزيز الحضور الوطني والارتقاء بالخدمات، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

مركز الوطني للأرصاد







توفير تنبؤات مناخية موثوقة متوسطة وطويلة المدى



إصدار توقعات مناخية عن حالة الطقس لمكة والمدينة والمشاعر



إصدار تحذيرات وتنبيهات بدقة عالية للجهات المشاركة



زيادة التغطية الجغرافية وتركيب محطات رصد أتوماتيكية



المؤسسة العامة لتحلية المياه





كميات مرصدة للإنتاج بـ 3350000م3/ يوم، لإمداد منطقة مكة المكرمة بالمياه



نقل المياه المحلاة لمكة المكرمة بنحو 3,800,000 متر مكعب



بلغت كمية نقل المياه المحلاة للمدينة 1,129,818 متر مكعب



الإدارة العامة للثروة الحيوانية





فحص عدد يتراوح بين 650 إلى 800 ألف رأس من الماشية



تمت جدولة وصولها لميناء جدة الإسلامي من عدد من الدول



حصر عدد المسالخ لتصل إلى 5 وزيادة الطاقة التشغيلية



فرع وزارة البيئة بالمدينة