تكليف 5 مشايخ بالرد على استفسارات الحجاج

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وتضمن التكليف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور عبدالسلام السليمان 0504222205, ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم الدكتور عبدالله الطيار 0556377792، ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بازمول 0503535530, ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد الرضيمان 0539353505، ومفوض الإفتاء بمنطقة الجوف عيد الشمري 0504862980.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كلف مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عددا من المشايخ بالرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ.وتضمن التكليف عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور عبدالسلام السليمان 0504222205, ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم الدكتور عبدالله الطيار 0556377792، ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بازمول 0503535530, ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد الرضيمان 0539353505، ومفوض الإفتاء بمنطقة الجوف عيد الشمري 0504862980.

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