شكرا لقرائتكم خبر معايير عالمية بالمركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية الدكتور أيمن غلام ترسية عقد تشغيل المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية.

وأوضح أن المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية يهدف إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية عبر تنفيذ مراقبة الظواهر الغبارية والرملية في المملكة والتحذير من العواصف قبل حدوثها لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والتخفيف من تأثيراتها.

من جانبه قال المدير التنفيذي للمركز جمعان الغامدي إنه سيجري تشغيل المركز بناء على معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال المركز إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالظواهر الغبارية والرملية وإعداد دراسات وتوقعات طويلة المدى عنها وتأثيراتها على القطاعات المختلفة في المملكة والإقليم، بجانب دعم إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والتفصيلية لمواجهة الظاهرة والحد من مخاطرها، وبناء القدرات البشرية من خلال نقل المعرفة من المراكز العالمية والشراكة الدولية.

وأوضح أن المركز يعمل على إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية، وإعداد الدراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها والإسهام في دعم الخطط الوطنية وتمكينها وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف، كما سيغطي المستويين الوطني والإقليمي.

يذكر أن المركز يأتي ضمن حزمة المبادرات التي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي من شأنها الإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.