اخبار الخليج – المؤيد يتوج الفائزين في مسابقة الشباب لريادة الأعمال والابتكار

محمد بن مسعود - الدمام - شهد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب حفل ختام مسابقة الشباب لريادة الأعمال والابتكار YOU PRENEUR والتي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وشركة علي ومحمد يتيم اخوان ذ.م.م ومكتب ترويج الاستثمار والتكنلوجيا لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وذلك بحضور السيدة هالة يتيم الرئيس التنفيذي لشركة علي ومحمد يتيم إخوان ذ.م.م والسيد عفيف برهومي خبير ترويج الاستثمار لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو.

وخلال الحفل قام وزير شؤون الشباب والرياضة بتتويج الفائزين حيث فاز مشروع YOUR GIVT»» المكون من 3 أعضاء وهن خولة بوخماس وسارة بوحيمد وعائشة الحمادي بالمركز الأول وحصولهن على الجائزة وهي عبارة عن محل تجاري في مجمع يتيم معفي من الإيجار لمدة سنة كاملة واستشارات من اليونيدو، وتتلخص فكرة المشروع في منصة الكترونية شاملة لإهداء مختلف أنواع الهدايا بخطوات سهلة وسريعة مع التوصيل والتغليف.

وفاز بالمركز الثاني مشروع «Glacial ice cream» لصاحب الفكرة أحمد رشدان بالمركز الثاني وهو عبارة عن آيس كريم بنكهات جديدة ومبتكرة بمكونات طازجة تصنع من الصفر وتتميز بجودتها العالية وطعمها الفريد، وحصل على جائزة محل تجاري في مجمع يتيم معفي من الإيجار لمدة 6 شهور واستشارات من اليونيدو.

فيما حقق المركز الثالث مشروع DurrNatural المقدم من قبل الدكتورة ندى حسين والدكتورة داليا حسين وهو عبارة عن منتجات مصنوعة من مواد طبيعية 100? في مجال الصحة والتجميل تهتم بمجموعة جوانب تجميلية وعلاجية وحصل المشروع على جائزة محل تجاري في مجمع يتيم معفي من الإيجار لمدة 6 شهور واستشارات من اليونيدو.

وتعتبر المسابقة واحدة من البرامج التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لإثراء عام الشباب البحريني 2022، حيث تهدف إلى تحفيز المواهب الريادية البحرينية الشابة في مختلف القطاعات وصقلها وتمكينها وتوفير الموارد للنمو وتطوير الأعمال، كما تسلط الضوء على الدعم المجتمعي والاستراتيجي للشباب والشركات الخاصة والعامة لترك الأثر الإيجابي وبناء منظومة ريادة أعمال شبابية فعالة.