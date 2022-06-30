تنبيه عاجل من “مرور الرياض” بشأن غلق هذا الطريق الحيوي بدءاً من الغد

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض تنبيهاً مهماً لسالكي طريق الرياض – الطائف.

وأوضحت في تغريدة على “تويتر”، :” تنوه إدارة مرور منطقة الرياض بالتعاون مع فرع وزارة النقل عن إغلاق جزئي في طريق الرياض – الطائف باتجاه الغرب؛ من تقاطعه مع طريق الدائري الغربي بالاتجاهين.

وأبانت أن هذا الإغلاق سيتم تنفيذه ابتداءً من 1 يوليو 2022م وحتى 13 أغسطس 2022م، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.