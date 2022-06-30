محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض تنبيهاً مهماً لسالكي طريق الرياض – الطائف.
وأوضحت في تغريدة على “تويتر”، :” تنوه إدارة مرور منطقة الرياض بالتعاون مع فرع وزارة النقل عن إغلاق جزئي في طريق الرياض – الطائف باتجاه الغرب؛ من تقاطعه مع طريق الدائري الغربي بالاتجاهين.
وأبانت أن هذا الإغلاق سيتم تنفيذه ابتداءً من 1 يوليو 2022م وحتى 13 أغسطس 2022م، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
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كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل من “مرور الرياض” بشأن غلق هذا الطريق الحيوي بدءاً من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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