محمد بن مسعود - الدمام - اعتُقل 6 أشخاص على صلة بعملية سرقة 3 ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو، حسب ما علمت وكالة فرانس برس يوم الخميس من مصادر مقربة من التحقيق.
وكان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي يقيم في منزل رونالدو في إيبيزا، لكنه لم يكن متواجداً عندما سرق اللصوص يوم الاثنين مجوهرات وأموال.
وقالت المصادر لفرانس برس، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، إنه تم اعتقال شخصين في ميناء دينيا بشرق إسبانيا واحتجاز أربعة آخرين في مدينة ملقة الجنوبية.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن أربعة من المعتقلين الستة يحملون الجنسية الألبانية، إضافة إلى إسباني وروماني، ويشكلون عصابة منظمة متخصصة في السطو.
وتزعم تقارير صحافية أن الشرطة الإسبانية استعادت جزءًا كبيراً من المسروقات التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 6 أشخاص سرقوا 3 ملايين يورو من منزل “رونالدو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.