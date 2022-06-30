اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية يترأس وفد البحرين المشارك في اجتماع رفيع المستوى لـ «تحسين السلامة على الطرق في العالم»

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية عضو المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق ، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع رفيع المستوى لـ ( تحسين السلامة على الطرق في العالم ) والذي يعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2022.

وخلال الاجتماع ألقى معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة كلمة ، أكد فيها أهمية تعميق التعاون مع دول العالم من خلال منظمة الأمم المتحدة ، منوها معاليه الى اهتمام مملكة البحرين بتعزيز السلامة المرورية ودعم كافة الجهود التي من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق وذلك من خلال التطوير المستمر للمنظومة المرورية وزيادة الوعي لدى مستخدمي الطريق بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية .

واشار معاليه إن الوعي والثقافة المرورية أساس جوهري للتنمية المستدامة، لحماية مقدرات الشعوب الاقتصادية والتي تتأثر سلبا بالحوادث المرورية ، حيث حرصت المملكة من خلال الأجهزة المعنية على وضع خطط وبرامج استراتيجية لبث الوعي في نشر الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، والذي كان له الأثر الكبير في رفع معدلات السلامة المرورية.

وأضاف معاليه « لقد انعكست خطط مملكة البحرين واستراتيجيتها في نشر الوعي والثقافة المرورية بشكل إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي اعتمدتها مع دول العالم ، وحققت هذه الاستراتيجية الشاملة انخفاضا في وفيات وإصابات الحوادث المرورية، بنسبة 60% من العام 2008م وحتى 2021م، مشيرا بأن البحرين ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لرفع معدلات السلامة المرورية وإرساء قواعد نموذج مجتمعي واع بمسؤولياته أثناء استخدام الطريق.

ويأتي انعقاد اجتماع رفيع المستوى لـ( تحسين السلامة على الطرق في العالم ) لمعالجة التحديات الخاصة بالسلامة على الطرق، وتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات العاملة في مجال السلامة على الطرق ، وذلك للوصول الى تحقيق الهدف المتمثل في تقليل عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق.