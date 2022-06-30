شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اللقاء السنوي لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج 1443 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الجاسر : على مدى 4 عقود مازال المشروع يلبي نسك النحر لحجاج بيت الله الحرام

افتتح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، اليوم الخميس اللقاء السنوي لأعمال مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" لموسم حج هذا العام 1443 ه، بحضور الجهات الحكومية ولجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، ورؤساء اللجان والشركاء من القطاع الخاص من المشغلين والموردين.

وعبر الجاسر خلال كلمته عن تقديره للجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص الذين يسهمون في نجاح مشروع "أضاحي"، وقال:" على مدى 4 عقود مازال المشروع يلبي نسك النحر لحجاج بيت الله الحرام، ويوزع اللحوم على مستحقيها بدءًا من فقراء الحرام الى مخيمات الروهينجا شرقاً، والمستحقين في موريتانيا غرباً، وتمت الإفادة من أكثر من 23 مليون رأس من الأغنام وزعت على 30 دولة".

وأكد الجاسر على أهمية العمل المشترك والتكاملي، لإنجاح أداء النسك وفق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، بدءاً من وصول ضيوف الرحمن لأداء مناسك حجهم وحتى عودتهم وقلوبهم مفعمة بالامتنان لما لمسوه من كرم الضيافة، وحسن الرفادة والتيسير الذي هيأته لهم المملكة العربية السعودية.

بدوره أوضح المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، الدكتور فريد فلمبان، أن اللقاء السنوي يستعرض الاستعدادات النهائية لأعمال المشروع لموسم حج 1443ه.

وأوضح فلمبان أن أعداد نسك الهدي والأضاحي إضافة الى الصدقة والفدية والعقيقة، لآخر موسم اعتيادي (موسم حج 1440ه) تجاوزت ال 940 ألف ذبيحة، تم تنفيذها ضمن إطار الوقت الشرعي لأداء النسك، تحت الإشراف الشرعي والبيطري، مضيفاً أن نتاج هذا المشروع يصل إلى المستحقين في الداخل عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة، وإلى الخارج.