اخبار الخليج – محافظ العاصمة يستقبل سفير دولة اسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، في مكتبه بمبنى المحافظة بالقضيبية، سعادة السيد إيتان نائيه، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها، وبحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء السيد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة.
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