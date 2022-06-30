اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يتسلم نسخة من رسالة الماجستير لأحد منتسبي «محافظة العاصمة»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ، السيد سلمان عبدالوهاب الشيخ، الذي قدم لمعاليه نسخة من رسالة الماجستير التي أعدها تحت عنوان « تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على الفاعلية التنظيمية « ، وذلك ضمن متطلبات حصوله على درجة الماجستير في تخصص إدارة الموارد البشرية.

يأتي ذلك في إطار حرص معاليه على تشجيع البحث العلمي والدراسات التي تسهم في عملية التطوير والتحديث الشاملة لتقديم خدمات متميزة وذات جودة لجميع المستفيدين بكل كفاءة واحترافية ، خاصة عند توظيف هذه الدراسات للإرتقاء بمستوى العمل، وأشاد معالي الوكيل بالجهد الذي بذله في إعداد هذه الرسالة التي ستكون إضافة إيجابية للباحثين والمهتمين بهذا المجال ، متمنياً له دوام التوفيق في حياته العلمية والعملية.