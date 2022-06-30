اخبار الخليج – افتتحت اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج.. العيادة الطبية للبعثة بحي النسيم الواقع في مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - وبدأ الفريق الطبي بالبعثة بمباشرة أعماله بعد افتتاح العيادة اليوم، حيث أكد رئيس اللجنة الطبية لبعثة المملكة للحج الدكتور إبراهيم عبيد أن اللجنة الطبية بكوادرها المختلفة مستعدة لاستقبال جميع الحجاج البحرينيين، مشيراً إلى أن جميع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وصلت جواً إلى مقر البعثة قبل وصول طاقم البعثة إلى عيادة مملكة البحرين بمكة المكرمة.

وقد إجتمع رئيس اللجنة الطبية الدكتورعبيد بجميع الأعضاء من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم من التخصصات الأخرى، لاستعراض الاستعدادات وجهوزية العمل، لخدمة جميع الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عبيد على أعضاء اللجنة الطبية، ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية للحجاج البحرينيين، وأن يكونوا خير سفراء لمملكة البحرين في الديار المقدسة، والعمل كفريق واحد يعكف على خدمة الحجاج والحفاظ على صحتهم.