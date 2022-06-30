اخبار الخليج – افتتحت اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج.. العيادة الطبية للبعثة بحي النسيم الواقع في مكة المكرمة

وقد إجتمع رئيس اللجنة الطبية الدكتورعبيد بجميع الأعضاء من أطباء وممرضين وصيادلة وغيرهم من التخصصات الأخرى، لاستعراض الاستعدادات وجهوزية العمل، لخدمة جميع الحجاج وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عبيد على أعضاء اللجنة الطبية، ضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية للحجاج البحرينيين، وأن يكونوا خير سفراء لمملكة البحرين في الديار المقدسة، والعمل كفريق واحد يعكف على خدمة الحجاج والحفاظ على صحتهم.
وأشاد عبيد بحماس وجد جميع أعضاء البعثة الطبية وعملهم الدؤوب في تجهيز العيادة منذ وصولهم لمقر البعثة، ونقل تحيات سعادة وزيرة الصحة وثقتها بأن الفريق الطبي سيتمكن من خلال العمل المشترك بتقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية أخذت أقصى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية الحجاج البحرينيين من المخاطر والمضاعفات الصحية.
وأعرب الدكتور عبيد عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة، على دعمها الكبير للجنة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية، ومتابعتها الشخصية لمجريات الأمور باللجنة الطبية في الديار المقدسة، مشيداً ببعثة مملكة البحرين للحج وبالدعم الذي تلقاه من رئيس بعثة مملكة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطان، والذي يُسهم بشكل كبير في إنجاز المهام النبيلة والإنسانية والوطنية المناطة باللجنة في الديار المقدسة.
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