بايدن: رحلتي إلى ⁧‫السعودية‬⁩ لا تهدف إلى الحصول على وعود بزيادة إنتاج ⁧‫النفط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال ‏الرئيس الأميركي جو بايدن‬⁩ إن رحلته إلى ⁧‫السعودية‬⁩ لا تهدف إلى الحصول على وعود بزيادة إنتاج ⁧‫النفط. بحسب “بلومبرج”.

وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية: “لن أطلب من المملكة تحديدا زيادة إنتاجها وإنما من كل دول الخليج”.