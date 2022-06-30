بايدن: رحلتي إلى ⁧‫السعودية‬⁩ لا تهدف إلى الحصول على وعود بزيادة إنتاج ⁧‫النفط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن رحلته إلى السعودية لا تهدف إلى الحصول على وعود بزيادة إنتاج النفط. بحسب “بلومبرج”.
وأضاف بايدن، في تصريحات صحفية: “لن أطلب من المملكة تحديدا زيادة إنتاجها وإنما من كل دول الخليج”.
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