وزارة الصناعة تعقد في باريس لقاءً يستعرض الفرص التعدينية مع الشركات والمستثمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لقاءً مع الشركات والمستثمرين في الجمهورية الفرنسية؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والبنية التحتية الناضجة في قطاعي الصناعة والتعدين والتعريف بمنافستي “أم الدمار” و”محدد” التعدينيتين, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود.

وتطرق اللقاء إلى أبرز الفرص الاستثمارية التي طرحتها المملكة، حيث تسعى المملكة من خلالها إلى جعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، كما دعت الوزارة الحضور إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي تعقده المملكة سنويًا في مدينة الرياض خلال شهر يناير.

واستعرضت الوزارة أهم المقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين في المملكة، وسلطت الضوء على موقعي “أم الدمار” و”محدد” التعدينيين، كما شاركت وزارة الاستثمار باستعراض للإمكانيات الهائلة والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم.

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ويأتي اللقاء ضمن جهود الوزارة لتوضيح الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة؛ لتعزيز وجذب الاستثمارات النوعية حيث تستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة بـ1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر بـ321 مليار دولار، والذهب بـ229 مليار دولار، والنحاس بـ222 مليار دولار، بالإضافة إلى الزنك بـ 138 مليار دولار. كما تسعى المملكة إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة.