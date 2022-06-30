جمعية قلبي تطلق حملة “قلب معطاء”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انطلقت اليوم حملة قلب معطاء بعنوان (عطائك يصل إلى قلوبهم) والتي تقدمها جمعية رعاية مرضى القلب (قلبي)

والتي تستهدف الغير مقتدرين على تكاليف العلاج.

وأفاد الأستاذ فارس الوهيبي (الاتصال المؤسسي في جمعية قلبي) بأن هذه الحملة تتكون من ثلاثة مشاريع موجهه لمرضى القلب، المشروع الأول قسطرة وجراحة القلب للكبار، والمشروع الثاني قسطرة وجراحة القلب للصغار، والمشروع الثالث عربة قلبي.

الجدير بالذكر بأن جمعية قلبي دورها توعوي ووقائي وعلاجي وتوفير خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكافة الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.