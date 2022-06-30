محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لقيام مجموعة من الطلاب بدهس الكتب الدراسية وذلك بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث. ويوضح المقطع وضع الطلاب الكتب الدراسية اسفل إطارات السيارات بطريقة أثارت استياء المتابعين على موقع “تويتر” ، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لمحاسبة هؤلاء الطلاب. وأقترح أحد المغردين بإلزام الطلاب بإرجاع الكتب الدراسية إلى المدارس عقب انتهاء الاختبارات.

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع صادم .. طلاب يدهسون الكتب الدراسية عقب انتهاء الاختبارات.. ومغردون يتفاعلون (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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