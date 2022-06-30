شكرا لقرائتكم خبر عن "البلدية والإسكان" تستعرض تجربتها في المنتدى الحضري العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، مشاركتها ضمن وفد سعودي مشترك من عدة جهات حكومية، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر (WUF11 ) الذي نَظمه برنامجُ الأممِ المتحدةِ للمستوطنات البشرية "UN-Habitat " بجمهورية بولندا خلال المدة من 26 - 30 يونيو الجاري تحت شعار "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل".

وشاركت الوزارة بفاعلية في أعمال المنتدى عبر جَلَسَاتٍ حواريةٍ قدمُها كلٌّ من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري الدكتور عادل الزهراني، وبمشاركة خبراء ومختصين مثلوا منظومة البلديات والإسكان، حيث تم استعراض مبادرات وبرامج الوزارة وتسليط الضوء على تجربة الوزارة في مجال إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن.

وهدفت المشاركةُ إلى إبراز جهود المملكة في دعم البرامج والمبادرات الدولية التي تهتم بالبيئة والمدن الحضرية المستدامة، وإبراز دور برنامج جودة الحياة - أحدِ برامج رؤية المملكة 2030 - في الاستجابة لتطلعات ساكني المدن السعودية في مجال تحسين المدن وتحقيق الاستدامة الحضرية والحفاظ على الهوية الثقافية والعمرانية في تنمية المدن، كما أسهمت المشاركة في استعراض جهود الدولة للارتقاء بمستوى جودة الحياة للأهالي والساكنين من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تسهمُ في تحسين المشهد الحضري وأنسنَة المدن، والتعرُّف على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في تطوير المدن، إضافة إلى توطيد العلاقات وتبادل المعرفة مع ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين ورجال الأعمال وقادة المجتمع والمخططين الحضريين من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة الوزارة في المنتدى الذي يعد التجمع الأكبر في العالم لمناقشة القضايا الحضرية، وتأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن، ضمن وفد سعودي ضم عدة جهات حكومية لإبراز جهود المملكة في الشأن الحضري عبر الجناح المشترك للجهات السعودية في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث رأس الوفد المشارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، فيما أشرف على مشاركة الوفد السعودي المشرف العام على الشراكات المؤسسية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد.

يذكر أن وفد المملكة المشارك ضم كلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي أشرفت على مشاركة الوفد، وأمانات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الباحة، ووزارة الثقافة ممثلةً بهيئة فنون العمارة والتصميم، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والصندوقَ السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.