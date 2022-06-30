شكرا لقرائتكم خبر عن «حج بسلام وأمان 3».. تدشين برامج توعية إسلامية بمشاركة 500 داعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر الوزارة في مدينة الرياض، برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1443هـ والتي ستنطلق تحت عنوان: (حج بسلام وأمان 3)، خلال موسم الحج.

وشاهد خلال مراسم التدشين التي حضرها وكلاء الوزارة وعدد من المسئولين عرضاً مرئيًا لكافة البرامج الدعوية والإرشادية التي ستنفذ هذا العام بمشاركة نخبة من العلماء وأكثر من 500 داعية و50 مترجماً بعشر لغات عالمية في كافة أماكن تواجد الحجاج وعبر التقنيات الالكترونية وعبر الشاشات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن موسم الحج لهذا العام 1443هـ يلقى عناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ــ أيدهما الله ــ ودعم ومؤازرة لجميع القائمين عليه من كافة القطاعات لإنجاح هذا الموسم العظيم الذي يفد إليه مئات الاف من المسلمين من داخل المملكة وخارجها سائلاً الله لهم التيسير والقبول.

وقدم معاليه الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ــ أيدهما الله ــ على الدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الشؤون الإسلامية وعلى البذل العظيم الذي تلقاه المشاعر المقدسة والأعمال التي تعنى بالحج وخدمة الحجيج. مشيراً إلى أن الوزارة خطت خطوات جيدة من خلال إقامة هذه البرامج المهمة للحجاج وخدمتهم.

وسأل وزير الشؤون الإسلامية ــ في ختام تصريحه ــ الله القدير لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبرورا وسعيا مشكورا، راجياً منهم الالتزام بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبالأنظمة والتعليمات التي سنت من أجل تأمين حجهم وتيسيره، داعيا الله أن يعودوا إلى بلادهم بذنب مغفور وأجر وبركة في أعمارهم وأعمالهم، وأن يبتعدوا عن كل عمل يخالف ما أمر به الله ورسوله والسلف الصالح.