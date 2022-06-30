اخبار دوليه – الرئيس الإندونيسي يعلن أنه سلّم بوتين رسالة من زيلينسكي

محمد بن مسعود - الدمام - اعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الخميس أنه سلم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دون أن يكشف مضمونها.
وقال ويدودو إثر لقائه نظيره الروسي في موسكو بحسب ترجمة لتصريحاته الى الروسية، “سلمت الرئيس بوتين رسالة من الرئيس زيلينسكي”.
واضاف “وأبديت عزمي على تأمين (قناة) للتواصل بين الرئيسين”.
وتابع “لا مصلحة أخرى لإندونيسيا (…) سوى أن تنتهي الحرب في اسرع وقت”، داعيا “جميع القادة العالميين الى إحياء روح التعاون”.
واورد الرئيس الاندونيسي الذي تم استقباله في الكرملين غداة زيارة لأوكرانيا “رغم أن الوضع لا يزال معقدا، ينبغي المضي نحو تسوية والبدء بحوار”.
من جهته، شكر بوتين لويدودو إجراء “محادثات مثمرة” مبديا “اقتناعه” بأن الاتفاقات التي تم التوصل اليها الخميس خلال هذه المحادثات ستساهم “في تعزيز الشراكة الروسية الاندونيسية”.
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