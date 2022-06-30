اخبار الخليج – وزيرة الصحة تستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد السيد حسن وزيرة الصحة بالإنجازات المتميزة التي تزخر بها المسيرة الصحية الخليجية، بفضل الرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوهةً بحرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك، خصوصاً في القطاع الصحي، وذلك بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع الدكتور باسي بانتينن، الرئيس التنفيذي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء رحبت سعادة وزيرة الصحة بالدكتور باسي بانتينن والوفد المرافق، منوهةً بحرص مملكة البحرين على تعزيز دعائم التعاون الصحي الخليجي في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، لافتةً إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمرين في المجال الصحي من خلال الخطط والبرامج الخليجية المشتركة لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكافة مواطني دول المجلس.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى أهمية مواصلة خطط التكامل والتبادل المعلوماتي بين القطاعات الصحية الخليجية بما يحقق التطلعات الخليجية المنشودة، والتي من أهمها تعزيز الترصد الوبائي والوقاية من الأمراض ومكافحتها وإعداد البحوث والدراسات الطبية المشتركة وتطوير الخطط والإجراءات المعمول بها في مجالات الصحة العامة، بما يعزز المكانة الإقليمية والعالمية للأنظمة الصحية الخليجية ويرسخ كفاءتها.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون مع المركز الخليجي في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والخبرات.

من جانبه، أعرب الدكتور باسي بانتينن والوفد المرافق عن عميق شكرهم وتقديرهم لسعادة الوزيرة ولكافة منتسبي وزارة الصحة، مثمنين مستوى التعاون والتنسيق والدعم المقدم من قبل وزارة الصحة لتحقيق أهداف المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.