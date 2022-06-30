اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يستقبل الطالب المتميز عبدالرحمن العبدالله

وقد قدم الطالب عبدالرحمن العبدالله إلى سعادة المدير العام لشؤون المدارس مرئياته الخاصة حول التحديات التي يواجهها بعض الطلبة المكفوفين في اختيار المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية، وقدم مقترحاته في هذا الشأن.
وقد كرم سعادة المدير العام لشؤون المدارس الطالب عبدالرحمن العبدالله لقاء تميزه وإسهاماته المتعددة، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح فيما تبقى من مرحلة المدرسة ومن ثم الحياة الجامعية، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى ولية أمر الطالب على الدور الحيوي الذي تلعبه أسرته في تميزه الدراسي.
حضر اللقاء ولية أمر الطالب، والشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس التنسيق والمتابعة والقائم بأعمال مدير إدارة التقييم والأداء.
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