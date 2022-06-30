اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يستقبل الطالب المتميز عبدالرحمن العبدالله

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم الطالب عبدالرحمن مهيدي العبدالله من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين، وهو أحد الطلبة المكفوفين المتميزين، حيث شكره سعادة المدير العام لشؤون المدارس على إسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي تقيمها وزارة التربية والتعليم عبر قراءة القرآن الكريم، كما استمع إلى ما قدمه الطالب من شرح تطبيقي حول ما حققه من مهارات وخبرات في استخدام الحاسب الآلي وتصفح الإنترنت واستخدام التقنيات الرقمية في خدمة الطلبة المكفوفين.

وقد قدم الطالب عبدالرحمن العبدالله إلى سعادة المدير العام لشؤون المدارس مرئياته الخاصة حول التحديات التي يواجهها بعض الطلبة المكفوفين في اختيار المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية، وقدم مقترحاته في هذا الشأن.

وقد كرم سعادة المدير العام لشؤون المدارس الطالب عبدالرحمن العبدالله لقاء تميزه وإسهاماته المتعددة، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح فيما تبقى من مرحلة المدرسة ومن ثم الحياة الجامعية، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى ولية أمر الطالب على الدور الحيوي الذي تلعبه أسرته في تميزه الدراسي.

حضر اللقاء ولية أمر الطالب، والشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس التنسيق والمتابعة والقائم بأعمال مدير إدارة التقييم والأداء.