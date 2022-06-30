اخبار الخليج – المالكي: زيارة الرئيس المصري تعبر عن عمق العلاقات بين البحرين ومصر

محمد بن مسعود - الدمام - مشيداً بما أسفرت عنه الزيارة من اتفاقيات تعاون.. الخميس 30 يونيو 2022, 06:23 م

أكد النائب باسم المالكي أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاءه مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، تعبر عن العلاقات الراسخة والاستراتيجية القائمة على المصير المشترك وتوافق الرؤية والمواقف.

ونوه النائب باسم المالكي بما أسفرت عنه الزيارة الكريمة من توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة التي ستسهم في الدفع في اتجاه توحيد العمل المشترك والمزيد من التنسيق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن الزيارة عبرت عن تناسق وانسجام بين البلدين الشقيقين وذلك لمزيد من التعاون البناء والمشترك، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين ضاربة وراسخة وتشهد تطوراً مستمراً.

وأكد المالكي أن توقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات والقطاعات سيسهم في الدفع بمزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية والمزيد من التنسيق والعمل المشترك.

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