عاجل | بيان من الموارد البشرية بشأن تعرض مواطنة لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مباشرة حالة تعرض مواطنة لأسئلة شخصية في مقابلة وظيفية.
وقال المتحدث الرسمي :إشارة إلى ماتم تداوله عن مواطنة (تعرضت لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية)، نوضح بأن فرق الرقابة الميدانية في الوزارة قد باشرت الحالة، واتخذت الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المرصودة.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.
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