تدشين خدمة الحجز الإلكتروني لموعد ذبح الأضاحي بالمسالخ المعتمدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
دشن نائب وزير البيئة والمياه الزراعة منصور المشيطي اليوم (الخميس) خدمة الحجز الإلكتروني لموعد ذبح الأضاحي بمسالخ الوزارة المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستطبق في مرحلتها الأولى بمكة المكرمة والرياض، وتهدف إلى التسهيل على الأفراد وقطاع الأعمال، وتخفيف الزحام وتنظم عملية التوافد.
وأشارت إلى أنها تتضمن حجز اليوم والوقت للذبح، واختيار نوع الأضحية” أبقار، ضأن، ماعز” واختيار المسلخ المطلوب والملائم.
وبينت أن الخدمة ستكون متاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة “نما”.
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