“هذا من سيجلب لنا العار”.. مزحة صادمة من “أردوغان” لرئيس وزراء بريطانيا (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - التقطت كاميرات وسائل الإعلام خلال فعاليات قمة “الناتو” في مدريد، حديث جانبي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بطريقة أربكت الأخير، في حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته الكاميرات، الرئيس التركي وهو يشير بإصبعه إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قائلًا :”هذا من سيجلب لنا العار”، جاء ذلك بعد أن بادر جونسون بإلقاء التحية على أردوغان باللغة التركية، واضطر الرئيس الأمريكي للتدخل لتهدئة الموقف قائلًا: “هذه مزحة اهدأ يا بوريس”.