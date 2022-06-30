وظائف شاغرة بـهيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”.. رابط وشروط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف قانونية شاغرة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) لحملة البكالوريوس بالرياض. وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو باحث قانوني، وفقاً للشروط التالية 1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الشريعة) أو ما يعادلها. 2- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة وأشارت إلى أن التقديم متاحا منذ أمس الأربعاء، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي( أضغط هنا) أخبار قد تهمك

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