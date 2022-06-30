شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة حجز موعد إلكتروني لذبح الأضاحي بمسالخ الرياض ومكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم خدمة الحجز الإلكتروني لموعد لذبح الأضاحي بمسالخ الوزارة المعتمدة في مدينتي مكة المكرمة والرياض، وذلك بهدف التسهيل على الأفراد وقطاع الأعمال، وتخفيف الزحام عن المسالخ، وتنظيم عملية التوافد.

يأتي هذا ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات المنظومة، بهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين، إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن الخدمة اليوم وقبل وقت كاف من موسم ذبح الأضاحي، ليتمكن المستفيدون من الاطلاع عليها والاستفادة القصوى منها.

وأكدت الوزارة إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لموعد لذبح الأضاحي في المسالخ المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمجهزة تقنيًا لخدمة الحجز الإلكتروني، مما يسهم في تقليل الازدحام وساعات الانتظار الطويلة، مبينة أن الخدمة تتضمن عدة خصائص منها: حجز اليوم والوقت لذبح الأضحية، واختيار نوع الأضحية (أبقار-ضأن-ماعز، بالإضافة إلى اختيار المسلخ المطلوب والملائم من قبل المستفيد.

وأضافت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمت اتاحتها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة "نما" بالدخول عبر الرابط التالي https://naama.sa/Services/Details؟EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1443 ه، منوهة بأنها أقامت ورشتي عمل تدريبية حول الخدمة الجديدة لمنسوبي الوزارة في فرعي الرياض ومكة المكرمة.