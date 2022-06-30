شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقدم نصائح للعلاج من إدمان المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن الإدمان يسيطر على حياة الإنسان، ويؤذي صحته جسدياً ونفسياً، وقد يتعداه إلى الأشخاص من حوله.

وأبانت أن علاج الإدمان مثل علاج مرض مزمن لا يُمكن للناس ببساطة التوقف عن تعاطي المخدرات لبضعة أيام والشفاء بل يحتاج معظم المرضى إلى رعاية طويلة الأمد أو متكررة للتوقف عن التعاطي تماماً واستعادة حياتهم.

ونشرت الوزارة من خلال حسابها في منصة "تويتر" دليلا تعريفيا وتوعويا يتضمن معلومات عن الإدمان والمخدرات وإحصائيات الإدمان عالميًا ومحليًا وأنواع المخدرات وأكثرها انتشاراً وأسباب الوقوع في المخدرات وكيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنا وطرق الوقاية من إدمان المخدرات وعلاج الإدمان.

ويُمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/AddictionandDrugs/Documents/Guide-Addiction-and-Drugs.pdf.