شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وصابر الرباعي في "ليلة لا تنسى" بموسم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحيا سلطان الطرب جورج وسوف، حفلا غنائيا "كامل العدد" ضمن حفلات موسم جدة، بمشاركة الفنان التونسي صابر الرباعي.

وظهر جورج وسوف خلال الحفل بعد غياب طويل، وهو يمسك بـ«عكاز» ويغني على مسرح ليالينا، بحضور أكثر من 6000 شخص.

ذكريات الأغنية العربية

وتجلى جورج وسوف بإحساسه وذكريات أجيال الأغنية العربية، وتفاعل الجمهور مع أغانيه، وبدأها بأغنية "صباح الفل على العشاق"، و"طبيب جراح، خسرت كل الناس عشانه، بكرة هتعرف، قلب العاشق"، وغيرها من الأغاني التي أطربت جمهور موسم جدة.

وقدّم صابر الرباعي وصلات غنائية خلال الحفل، أبرزها أغنية "ياعسل"، كما أهدى جمهور السعودية أغنية "السعودية أشتقتلك"، ووسط تفاعل وتصفيق الجمهور غنى "الله الله يا بابا، وأطرب جمهوره بأغنية "مقادير".

شارك النجم التونسي، جمهوره بصور من حفله الذى أحياه أمس الأربعاء، في موسم جدة، وكتب عبر حسابه على منصة تويتر: "ليلة لا تنسى وحفل أكثر من رائع بجدة الحبيبة مع الجمهور الغالي".

يشهد موسم جدة مجموعة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية التي ستشهدها مواقع الفعاليات، والحفلات الفنية العربية والعالمية، والألعاب والمدن الترفيهية، إلى جانب المعارض المتخصصة التي سيشهدها الموسم.