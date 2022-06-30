شكرا لقرائتكم خبر عن TestCrew .. الشركة السعودية الرائدة في ضمان الجودة الرقمية لأنظمة القطاع المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتمد اقتصادات الدول حول العالم على البنوك بشكل رئيسي في حفظ الأموال وتداولها، ولا يُوجد أي دولة في العالم إلا ولديها جهة مصرفية رسمية تُسمى بالبنك المركزي أو مؤسسة النقد تعمل على إدارة القطاع المصرفي وتُنظم وتُشرع القوانين والقيود المالية التي تحفظ الكيان الاقتصادي في تلك الدولة. بالاضافة لذلك، يُوجد في كل دولة مجموعة من البنوك المحلية والخارجية، والتي تعمل بشكل عام على التعاون مع الجهات الرسمية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للدولة، والاسهام في تعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة المشاكل الاقتصادية مثل البطالة والتضخم، بالاضافة لدعم الاستثمار، وحفظ أموال المودعين والعملاء والاستثمار فيها بما يضمن تحريك عجلة الاقتصاد.

تزخرُ السعودية بمجموعة واسعة من البنوك العاملة، حيث يتواجد فيها 35 بنكًا يعملون وينتشرون في جميع أنحاء المملكة، منها 11 بنكًا محليًا، و 21 بنكًا أجنبيًا، و3 بنوك رقمية. هذا الكم من البنوك العاملة يُعطي صورة عامة عن مدى تنوع القطاع المصرفي السعودي، وحجمه الذي ينمو مع مرور الوقت. ولكن، في ظل اعتماد البنوك على الإنترنت والأنظمة الرقمية والبرامج التقنية من أجل تنفيذ المهام والأنشطة المصرفية، تبرز أهمية اختبار تلك الأنظمة والتقنيات، وفحص جودتها من أجل ضمان أمن المعلومات المالية والحفاظ على استقرارها من هجمات المخترقين والأخطاء الفنية والكوارث والمشاكل التقنية.

يتصف المشهد التقني بطبيعة متغيرة دائمًا، وهي صفة ثابتة لا تتغير، فالثابت في التكنولوجيا أنها دائمة التطور، ونتيجة لذلك، أصبحت حاجات العملاء الرقمية مستمرة على مدار الساعة. في هذه الأيام، يُمكن الوصول للخدمات المصرفية عبر العديد من أجهزة الجوال واللابتوب والأجهزة اللوحية، لذلك، يجب أن تتوافق التقنيات المصرفية والتطبيقات التي تقدمها البنوك مع هذا التنوع من الأجهزة. المصادقة الشاملة للأنظمة الخلفية والأمامية، والتجربة المُثلى للمستخدم، وقنوات الوصول المتعددة، والتوافقية في التجربة، جميعها عوامل هامة تلعب دورًا محوريًا في قطاع التقنية المصرفية.

الاستقرار في الأنظمة الرقمية المصرفية ونجاحها يعود بالإيجاب على البنوك وعلى القطاع المصرفي مما ينعكس إيجابا أيضا على الاقتصاد في الدولة. على النقيض من ذلك، فإن الفشل في أداء الأنظمة المصرفية يُسبب أثرًا سلبيًا كبيرًا على العملاء وعلى الأعمال، ولهذا السبب، ينبغي توفير بنية تحتية قوية واتصال مستمر وتكامل سلس في أنظمة البنوك التي تخدم العملاء والأعمال. أمان البيانات هو عامل مهم أيضًا للبنوك، لذا من الضروري جدًا تنفيذ اختبار الاختراق للبوابات البنكية والتأكد من امتثالها للمعايير الدولية الخاصة بأمن المعلومات.

اختبارات وخدمات متخصصة في القطاع المصرفي

تقدم شركة TestCrew مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة في ضمان جودة أنظمة القطاع المصرفي والتطبيقات الرقمية فيه، مثل اختبار الأداء، اختبارات الأمان، اختبار أنظمة وبوابات الدفع الإلكتروني، اختبار أنظمة الويب وتطبيقات الجوال المصرفية من الجانب الوظيفي، وقياس درجة التزامها بالمتطلبات والمعايير المصرفية المطلوبة. كما وتتمتع الشركة بخبرة واسعة في التحقق من الخدمات المصرفية الأساسية واختبارها، ولديها مجموعة شاملة من الاختبارات المتخصصة بالدفع الالكتروني والبطاقات البنكية واختبار درجة الامتثال للمعايير والبروتكولات الأمنية المصرفية التي تضمن تبادل ونقل الأموال بين الحسابات المصرفية بكل ثقة.

هذا وقد أضافت الشركة مؤخرا إلى مجموعة خدماتها حزمة جديدة من الخدمات الرائدة في التقنيات الحديثة مثل هندسة الأداء وأتمتة العمليات الألية واختبارات الذكاء الاصطناعي وتعليم الألة، حيث تُساعد تلك الخدمات في الحفاظ على جودة المنتجات الرقمية المصرفية وكفاءتها، وتعمل على رفع مستوى الأمان والموثوقية فيها، بما يدعم تقديم خدمات مستقرة وآمنة للعملاء والأعمال.

خبرة واسعة ومثبتة في القطاع المصرفي والمالي

استطاعت TestCrew ترك بصمتها في العديد من التطبيقات والبرامج المصرفية لصالح الكثير من البنوك داخل المملكة وخارجها، مثل البنك العربي وبنك البلاد وبنك الراجحي، حيث قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من الاختبارات البرمجية لضمان جودة الحلول الرقمية في تلك البنوك. بالاضافة لذلك، لا تقتصر خبرة الشركة في البرامج والأنظمة البنكية، بل استطاعت عبر مجموعة مشاريع متنوعة من تقديم خدمات اختبار البرمجيات لجهات تعمل في القطاع المالي والاقتصادي مثل تمويل الأوله، وسيركلز، وفنتك السعودية، والمدفوعات السعودية والاستثمار كابيتل.

شركة TestCrew

انطلقت رحلة TestCrew في مجال جودة البرمجيات في عام 2015، وهي شركة وطنية سعودية صاحبة خبرة متينة ومثبتة في هذا المجال، حيث شهدت منذ انطلاقتها تطورا كبيرا في المشاريع والخدمات التي تقدمها للشركات والجهات في القطاعين العام والخاص، وواكب هذا التطور نقلة نوعية في حجم وقدرات فريق الخبراء والمهندسين في الشركة. عندما بدأت الشركة تقديم خدماتها المتخصصة في ضمان جودة البرمجيات وفق المعايير العالمية، انطلقت بفريق من المهندسين كانوا هم النواة الأولى لفريق الخبراء للشركة، ومع مرور الوقت، وعبر المشاريع التي انجزتها الشركة في مجالات عديدة، استطاعت تطوير الامكانات والقدرات لديها لتصبح أحد أكبر الشركات على مستوى الممكلة والاقليم في مجال ضمان جودة البرمجيات بطاقم يفوق عدده 250 مهندس موزعون في عدة فروع حول العالم.

شهادات عالمية وحضور دولي

نجحت الشركة في بناء علاقات قوية مع العديد من الشركات العالمية وتميزت عن غيرها بالحصول على شهادة الايزو 9001 والشراكة البلاتينية للمجلس العالمي لمؤهلات اختبار البرمجيات ISTQB، كما وتُعد ضمن أفضل 10 شركات عالمية في جودة البرمجيات حسب تصنيف موقع Clutch المتخصص بتصنيف الشركات التقنية الكُبرى. بجانب ذلك، ووفقًا لموقع Software Testing News البريطاني، فقد استطاعت الشركة وبجدارة أن تكون ضمن أفضل مزودي خدمات اختبار البرمجيات على مستوى العالم لعام 2021. تنتشر فروع شركة TestCrew حول العالم في دول عديدة مثل الإمارات ومصر والهند وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، وتمكنت طواقم الخبراء والمهندسين في تلك الفروع من تحقيق جملة من الانجازات الهامة على صعيد تمكين جهات عديدة من فحص واختبار أنظمتها الرقمية وضمان جودتها.

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/LicenseEntities/Pages/LicensedBanks.aspx