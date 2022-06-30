شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: 10 آلاف ريال غرامة أداء الحج دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الأمن العام أنه سيتم مخالفة كل من يؤدي فريضة الحج دون تصريح، بغرامة (10,000) ريال.

وكان صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ بأنه تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج.