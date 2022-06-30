محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات التابعة لها، باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الأضحى وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات وإنهائها وفق الأولوية.
كما وجه سموه جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير الخدمات كافة وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى.
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كانت هذه تفاصيل خبر أمير الحدود الشمالية يوجه بمواصلة العمل في الإمارة والمحافظات خلال فترة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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