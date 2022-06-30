محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين 9 و 10 و11 و12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 8 و 9 و 10 و 11 يوليو 2022م، وحيث أن يوم السبت يقع ضمن هذه العطلة، يتم التعويض عنه بيوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022م.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعميماً بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.