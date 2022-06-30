فيديو يوثق ظهور خفاش الفاكهة في البكيرية نهارًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

وثق مقطع فيديو متداول ظهور خفاش الفاكهة في النهار في البكيرية.

وقال خبير المناخ الأستاذ الدكتور عبد الله المسند، إنه لّأول مرة يرى ظهور الخفافيش بالحجم الكبير، وفي النهار، في البكيرية. وأضاف في مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتويتر: “الي شاف مثلهم في أي مكان يعرفنا؛ هذه كبر الحمامة”.

ونقل عن الباحث حميد الدوسري؛ قوله: “خفاش الفاكهة .. يبدو أنها تعرضت للطرد من مكان ما .. وهي سريعة التكاثر وشديدة الأذى على المحاصيل الزراعية”.

وأوضح الوسري أن تكاثرها يرجع إلى انتشار مزارع التين والعنب وأنواع الفواكه الأخرى، وهي تتلف الرطب عبر نقرها فيظن الناس أنه بسبب العصافير والطيور.

وقد أثار المقطع تفاعلًا على تويتر، وسط تساؤلات عن مدى أمان المحاصيل في المنطقة إذا احتكت بها الخفافيش بهذا القدر خصوصًا بعد ارتباطها في الأذهان بنشر فيروس كورونا.

كما أشارت بعض التعليقات إلى كيفية إبلاغ الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة للتعامل مع الخفافيش الظاهرة قبل تكاثرها وإضرارها بالمحاصيل في المنطقة.

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يذكر أن الخفافيش قد أثارت الرعب من قبل عند ظهورها بكميات كبيرة وأحجكام كبيرة تطير أعلى مستشفى الملك فهد بجازان؛ في مارس 2020 إلا أن قوات المكافحة تعاملت معها بالمبيدات والأدوات اللازمة حتى اختفت.

وفي جدة؛ رصد الأهالي في أغسطس 2020، خلال فترة فرض حظر التجول بسبب كورونا؛ تزايدًا في أعداد الخفافيش وتحركها بحرية بين الأشجار بأحجام كبيرة.