انخفاض سعر خام “برنت” في التعاملات الآجلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس انخفض اليوم سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” لعقود شهر أغسطس بنسبة 1.08 %، أي ما يعادل 1.25 دولار أمريكي، ليتداول عند 115.01 دولارا أمريكيا للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.48 % أو ما يعادل 1.62 دولار، عند 108.16 دولارات أمريكية للبرميل. أخبار قد تهمك

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